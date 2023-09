Kuwait-Iraq: ministro Esteri Abdullah denuncia sentenza irachena su Khawr Abdullah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Kuwait, Salem Abdullah al Jaber al Sabah, ha denunciato “nei termini più forti” la recente sentenza della Corte suprema federale dell’Iraq, che ha annullato la ratifica dell’accordo marittimo tra i due Paesi per la regolamentazione della navigazione attraverso il canale di Khawr Abdullah. Lo si apprende dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Le dichiarazioni di Abdullah giungono dopo la condanna della sentenza della Corte suprema federale di Baghdad pronunciata dal Consiglio dei ministri kuwaitiano lo scorso 18 settembre. Il 15 settembre, inoltre, il vice ministro degli Esteri del Kuwait per gli Affari arabi, Ahmed al Bakr, aveva consegnato all’ambasciatore iracheno una nota di protesta nei confronti della sentenza. Ieri, il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, ha dichiarato, in un’intervista ad “Al Arabiya”, che la situazione potrebbe essere chiarita mediante un incontro con l’omologo del Kuwait, a New York, a margine della 78ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Intanto, il presidente del Consiglio superiore della magistratura dell’Iraq, Faiq Zaidan, ieri ha dichiarato all’ambasciatore kuwaitiano, Tareq al Faraj, che Baghdad “rispetta lo Stato del Kuwait e lo rispetterà, come ha fatto in passato”, e riconosce “l’indipendenza del Kuwait attraverso le diverse fasi storiche”. Zaidan, inoltre, ha assicurato che l’Iraq continuerà a rispettare gli accordi conclusi con il Kuwait nell’ambito giudiziario e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Res)