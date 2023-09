Iraq: appello di Usa e Consiglio cooperazione a completare demarcazione confini con il Kuwait

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e il Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) hanno lanciato un appello affinché sia completata la demarcazione ufficiale dei confini marittimi tra Iraq e Kuwait. Lo si legge in una dichiarazione congiunta di Usa e Cci, rilasciata al termine dell’incontro tra il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, il segretario generale del Ccg, Jassim Mohammed al Budaiwi, e i ministri degli Esteri dei Paesi membri, tenutosi a New York, a margine della 78ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nel testo, si definisce importante che “l’Iraq rispetti la sovranità e l’integrità territoriale del Kuwait, nonché le convenzioni internazionali e le risoluzioni dell’Onu, in particolare la numero 833 del Consiglio di sicurezza, riguardante la demarcazione dei confini” tra i due Paesi. Al governo iracheno, inoltre, si rivolge un appello a “risolvere rapidamente a livello interno lo status legale dell’accordo del 2012 tra Iraq e Kuwait, per la regolamentazione della navigazione marittima a Khawr Abdullah (la cui ratifica è stata annullata lo scorso 4 settembre dalla Corte suprema federale di Baghdad, ndr) e di garantire che l’accordo resti in vigore”. Nella dichiarazione, quindi, si ribadisce il sostegno alla risoluzione numero 2107 del Consiglio di sicurezza dell’Onu (del 2013), circa il trasferimento del fascicolo sul rimpatrio di tutti i kuwaitiani, inclusi quelli scomparsi, e della restituzione delle proprietà del Kuwait, compresi gli archivi naionali, alla missione delle Nazioni Unite in Iraq (Unami)”. Infine, si esprime “la speranza che l’Iraq continui a cooperare per assicurare il progresso su questo fascicolo” e si esorta Baghdad e l’Onu a “compiere il massimo degli sforzi per raggiungere una soluzione per tutte le questioni implicate”. (Res)