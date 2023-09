Iraq-Iran: ministro Esteri Hussein, Baghdad ha rispettato l’accordo di sicurezza con Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq ha rispettato i termini e le scadenze fissate dall’accordo di sicurezza concluso alla fine di agosto con l’Iran, ma la minaccia da parte di Teheran di un intervento militare contro i gruppi curdi di opposizione presenti in territorio iracheno è “inaccettabile”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, ieri, in un’intervista all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. “La minaccia di un attacco o dell’uso della forza contro la Regione del Kurdistan (iracheno, ndr) e la violazione della sovranità dell’Iraq è inaccettabile e lo abbiamo esplicitamente fatto notare a Teheran”, ha spiegato Hussein, aggiungendo che “il Governo regionale del Kurdistan e la regione del Kurdistan hanno rispettato l’accordo di sicurezza. Ora, è necessario che l’Iran rispetti l’accordo e non usi la violenza ai danni della sovranità irachena”. Hussein ha quindi precisato di aver avuto un incontro con il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e con il capo della diplomazia di Teheran, Hossein Amirabdollahian. Intanto, secondo l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, il direttore del Dipartimento Asia occidentale presso l’Organizzazione per la promozione del commercio iraniana, Farzad Piltan, ha annunciato l’intenzione di Teheran di istituire una banca comune e una zona di libero scambio con l’Iraq. L’annuncio è giunto ieri, durante un forum tra i due Paesi sullo sviluppo sostenibile delle relazioni commerciali di qui al 2025, tenuto presso la sede della Camera di commercio iraniana. Piltan ha auspicato, inoltre, che il volume degli scambi tra Teheran e Baghdad possa raggiungere i 20 miliardi di dollari e di dare slancio alla cooperazione tra il settore privato dei due Paesi. (Res)