Giappone-Cina: acque Fukushima, 400mila telefonate moleste all'ambasciata giapponese a Pechino

- L'ambasciata del Giappone a Pechino ha ricevuto oltre 400mila telefonate moleste dalla fine di agosto, quando Tokyo ha dato il via all'operazione di scarico nell'Oceano Pacifico delle acque decontaminate di Fukushima, fortemente contestata dalla Cina. Lo hanno riferito all'agenzia di stampa "Kyodo" fonti governative giapponesi, confermando così come la vicenda delle acque di Fukushima abbia causato un forte aumento del sentimento anti-giapponese in Cina. Il picco delle telefonate moleste è stato raggiunto proprio il 25 agosto, quando hanno avuto inizio le attività di scarico dell'acqua decontaminata: l'ambasciata giapponese a Pechino ha registrato in quella data più di 40mila chiamate moleste, ma la sede diplomatica continua a riceverne tuttora circa 10mila al giorno. Nelle scorse settimane Tokyo ha chiesto più volte al governo cinese di assumere provvedimenti contro le telefonate, che sono state effettuate non solo contro l'ambasciata e le sedi di entità giapponesi in Cina, ma anche contro agenzie governative e attività private in Giappone. (Git)