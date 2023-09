Onu: presidente turco Erdogan incontra premier israeliano Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogah, ha incontrato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, a New York, a margine della 78ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo ha riferito l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, secondo la quale i due hanno discusso di diverse questioni, in particolare le relazioni bilaterali e il conflitto israelo-palestinese. Fra i temi trattati, secondo il quotidiano israeliano “Times of Israel”, ci sono state anche le possibilità di una nomalizzazione tra Israele e Arabia Saudita. “La Turchia può cooperare con Israele nei settori dell’energia, della tecnologia, dell’innovazione, dell’intelligenza artificiale e della cybersicurezza”, ha dichiarato Erdogan durante i colloqui, aggiungendo che i due Paesi “devono impegnarsi insieme per un mondo in cui prevalga la pace”. Prima dell’incontro, secondo “Times of Israel”, Erdogan aveva dichiarato alla stampa di sostenere l’iniziativa del presidente Usa, Joe Biden, per portare Israele e Arabia Saudita a un accordo, poiché questo allevierebbe le tensioni nella regione. Erdogan e Netanyahu, per i quali quello di ieri è stato il primo incontro in assoluto, hanno quindi convenuto di organizzare “nel prossimo futuro” visite ufficiali reciproche. All’incontro erano presenti, in rappresentanza di Ankara, il ministro degli Esteri, Hakan Fidan, il ministro dell’Energia e delle Risorse naturali, Alparslan Bayraktar, il portavoce del partito Giustizia e sviluppo (Akp), Omer Celik, il direttore dell’Agenzia di intelligence nazionale (Mit), Ibrahim Kalin, il direttore delle Comunicazioni, Fahrettin Altun, e il primo consigliere per gli Affari esteri e la Sicurezza del presidente turco, Akif Cagatay Kilic. (Res)