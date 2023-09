Ucraina: presidente kazakho, serve una soluzione politica, il dialogo deve sempre prevalere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo è l’unica via per creare un ambiente inclusivo, che consenta di raggiungere un consenso adeguato su nuovi principi e norme. Lo ha detto il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, parlando davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “Ancora oggi, nel mondo ci sono molti conflitti: chiediamo a tutte le parti coinvolte di cercare una soluzione diplomatica a queste dispute, sulla base dei principi sanciti dallo statuto delle Nazioni Unite”, ha detto, aggiungendo che il Kazakhstan accoglie favorevolmente tutti gli sforzi e le proposte avanzate dai singoli Stati “a sostegno di una soluzione politica al conflitto in Ucraina”. La diplomazia e il dialogo, ha continuato, devono “sempre prevalere nella risoluzione delle dispute: dobbiamo impegnarci per stabilizzare l’unico sistema globale che abbiamo a disposizione”. (Was)