- Il Kazakhstan ribadisce il suo impegno a sostegno del trattato per la proibizione delle armi nucleari, per garantire la stabilità globale. Lo ha detto il presidente kazakho, Kassym-Jomart Tokayev, parlando davanti all’Assemblea generale dell’Onu a New York. “Sosteniamo lo sviluppo di nuovi meccanismi per il disarmo e la non proliferazione”, ha detto. (Was)