Usa-Cina: inviato clima Kerry incontra vicepresidente Han

- L'inviato presidenziale speciale per il clima degli Stati Uniti, John Kerry, ha incontrato il vicepresidente della Cina Han Zheng ieri, a margine della 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui i due funzionari hanno discusso "l'importanza critica degli sforzi bilaterali e multilaterali per far fronte alla crisi climatica, anche tramite la promozione di una Cop28 di successo". Kerry ha ribadito l'urgenza di limitare il riscaldamento globale "a 1,5 gradi celsius" tramite "azioni ambiziose" da parte delle due maggiori potenze mondiali, e ha sollecitato la Cina ad assumere misure ancora più ambiziose sul fronte della decarbonizzazione e delle emissioni super-inquinanti, come quelle di metano. (Was)