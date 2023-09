Usa: Blinken a colloquio con omologhi di Arabia Saudita ed Emirati Arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha incontrato ieri gli omologhi dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, Faisal bin Farhan al Saud e Abdullah bin Zayed al Nahyan. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato, secondo cui i tre funzionari hanno discusso "l'impegno comune" a far progredire la pace nello Yemen. Blinken ha ringraziato Riad per "gli sforzi tesi a far progredire il dialogo con gli Houti", e si è complimentato con entrambi gli interlocutori per la finalizzazione dell'accordo sul Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa. (Was)