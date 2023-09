Giappone: 2 morti e 3 feriti a seguito di un incidente in un cantiere a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone hanno perso la vita e tre sono rimaste ferite ieri, a causa di un incidente verificatosi in un cantiere a Tokyo, in Giappone. L'incidente si è verificato durante l'installazione di putrelle d'acciaio al settimo piano di un palazzo in costruzione vicino alla stazione ferroviaria della capitale. Una putrella, del peso di ben 15 tonnellate, è caduta facendo precipitare due lavoratori di 33 e 43 anni da un'altezza di 20 metri. Uno dei tre feriti versa in condizioni gravi. La polizia di Tokyo ha aperto un'indagine per negligenza professionale. (Git)