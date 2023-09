Migranti: Onu può avere ruolo cruciale nella gestione di eventuali hotspot in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite possono giocare un importante ruolo di sensibilizzazione sul tema dei migranti. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a New York. “Soprattutto per far capire che non si tratta di una questione ideologica, ma di un problema reale: e i grandi problemi si affrontano”, ha detto. Materialmente, ha continuato, le Nazioni Unite possono giocare un ruolo importante anche “nella gestione di eventuali hotspot in Libia, per valutare le richieste di asilo e distinguere i rifugiati dai migranti economici: una cosa che ha sicuramente una sua utilità, e che sarebbe non risolutiva ma molto importante”. Per fare questo, ha aggiunto, sarà necessaria la cooperazione con i Paesi africani, ed è “questo su cui bisogna lavorare”. (Was)