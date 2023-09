Ucraina: ministri Esteri G7, sostegno a Kiev "per tutto il tempo necessario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G7 ribadiscono il loro impegno a restare "per tutto il tempo necessario" al fianco dell'Ucraina e a garantire a Kiev sostegno per "la sicurezza", oltre che in ambito "finanziario e umanitario". È quanto si legge nel comunicato finale della riunione dei ministri degli Esteri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e l'Alto rappresentante dell'Unione europea, tenuta oggi a New York. Ad oltre un anno e mezzo dall'invasione, e "nonostante i numerosi appelli della comunità internazionale", la Russia non ha posto fine alle ostilità. "I membri del G7 hanno riaffermato ancora una volta il loro impegno a restare al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario e hanno condannato inequivocabilmente, nei termini più forti possibili, la guerra di aggressione della Russia e la sua violazione del diritto internazionale, compresa la Carta delle Nazioni Unite", si legge nella nota. "La Russia deve ritirare immediatamente, completamente, le sue truppe e il suo equipaggiamento militare dal territorio riconosciuto a livello internazionale dell’Ucraina". I firmatari hanno quindi ribadito l'impegno a "a fornire sostegno in materia di sicurezza, finanziario, umanitario, per il recupero e la ricostruzione. Hanno riaffermato la loro intenzione di collaborare con l'Ucraina su impegni e accordi di sicurezza specifici, bilaterali e a lungo termine. Continueranno a contribuire a riparare e ripristinare le infrastrutture civili e critiche dell'Ucraina, nonché a sostenere i suoi sforzi di riforma interna, in particolare nei settori della lotta alla corruzione, del sistema giudiziario e della promozione dello stato di diritto, in linea con il suo percorso europeo. Hanno accolto con favore il fatto che 29 paesi e istituzioni abbiano già aderito e hanno incoraggiato altri a unirsi a questo sforzo". (segue) (Was)