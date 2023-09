Ucraina: ministri Esteri G7, sostegno a Kiev "per tutto il tempo necessario" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel testo si ribadisce inoltre l'impegno ad accertare le responsabilità dell'infrazione al diritto internazionale, "anche sostenendo gli sforzi dei meccanismi internazionali, inclusa la Corte penale internazionale". Più precisamente, i ministri hanno evocato anche "l'idea di creare un tribunale internazionale con sede nel sistema giudiziario ucraino per perseguire il crimine di aggressione contro l'Ucraina". Si ribadisce infine l'impegno "a mantenere e, ove opportuno, varare nuove sanzioni e restrizioni contro la Russia". I ministri rilanciano l'appello a terzi "perché cessino qualsiasi assistenza alla guerra di aggressione della Russia altrimenti dovranno affrontare gravi costi. Hanno riaffermato il loro impegno a rafforzare il coordinamento per impedire a terzi di fornire supporto letale, comprese le armi, alla Russia, e per rispondere a coloro che lo fanno. Hanno riaffermato il loro impegno affinché, in linea con i rispettivi sistemi giuridici, i beni sovrani della Russia nelle loro giurisdizioni rimarranno immobilizzati finché la Russia non pagherà per il danno causato all’Ucraina". (Was)