Onu: Meloni, con Erdogan ho parlato anche del problema dei migranti

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha discusso anche il tema dei migranti in occasione del colloquio bilaterale odierno con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Parlando con i giornalisti, dopo la deposizione di una corona di fiori al monumento a Cristoforo Colombo a Columbus Circle, la premier ha definito “molto importante” il ruolo dei Paesi mediterranei nella gestione della crisi dei migranti. “E nel caso della Turchia si tratta di un ruolo doppiamente importante, perché riguarda la rotta mediterranea ma anche quella balcanica: su quest’ultima la Turchia ha dato dei segnali di attenzione, ma credo che si possa fare di più”, ha detto. (Was)