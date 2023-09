Ucraina: Meloni, con Erdogan a New York ho parlato anche dell’accordo sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo sul grano ucraino è stato tra i temi di discussione durante il colloquio bilaterale avuto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Parlando con i giornalisti a New York, la premier ha affermato che la Turchia è “in prima fila su questo tema: sta portando avanti un lavoro utile e tutti noi dobbiamo collaborare per sbloccare la questione del grano, che impatta soprattutto l’Africa”. D’altra parte, ha aggiunto, occorre “fare attenzione alle negoziazioni che si portano avanti, perché non possiamo consentire che chi ricatta i Paesi poveri, utilizzando la materia prima che sfama gli esseri umani, abbia per questo un vantaggio: è una materia da maneggiare con delicatezza”. Detto ciò, ha concluso, l’Italia è “in prima fila, perché siamo i primi a vedere i risultati di quanto sta accadendo in Africa”. (Was)