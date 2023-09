Migranti: Meloni, il problema non si risolve con i ricollocamenti ma fermando le partenze illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema dei migranti non si risolve con i ricollocamenti, ma fermando le partenze illegali. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a New York. Rispondendo ad una domanda sulle recenti critiche del premier polacco, Mateusz Morawiecki, la presidente ha affermato di aver “letto una agenzia in cui il primo ministro faceva riferimento al Patto di migrazione e asilo: se il tema è quello sono d’accordo”. “Finché in Europa pretendiamo di discutere sulla distribuzione delle persone non ne verremo a capo: l’unico modo serio per risolvere la questione è lavorare insieme sulla difesa dei confini esterni”, ha spiegato. Ora, ha aggiunto, “facciamo una nuova proposta: le altre nazioni sui ricollocamenti hanno difficoltà ma non è quello che io sto chiedendo: io sto chiedendo di fermare le partenze illegali”. (Was)