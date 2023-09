Onu: Meloni deposita una corona di fiori al monumento dedicato a Cristoforo Colombo a New York - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha deposto una corona di fiori al monumento dedicato a Cristoforo Colombo a Columbus Circl a New York. Parlando con i giornalisti, la premier ha evidenziato, a proposito di immigrazione, come una organizzazione come le Nazioni Unite, che fu fondamentale per sconfiggere la schiavitù, non può consentire il ritorno di quella barbarie sotto altre forme: intendo dirlo con chiarezza durante il mio intervento di domani all’Assemblea generale. “Spero che si possa implementare il ruolo degli organismi multilaterali su una questione che non riguarda solo l’Italia, che nonostante tutto il lavoro che sta facendo non può farcela da sola: la portata di quanto sta accadendo in Africa, con i conflitti che si sommano ai problemi strutturali, rischia di muovere milioni di persone”, ha detto. (Was)