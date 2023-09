Onu: presidente kazakho, riforma del Consiglio di sicurezza necessaria per affrontare sfide globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sfide globali non possono essere affrontate con efficacia senza una riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha detto il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, parlando davanti all’Assemblea generale dell’Onu a New York. “Si tratta di una misura che fa gli interessi della maggior parte dell’umanità: la voce delle potenze medie, così come quella dei Paesi in via di sviluppo, deve essere rafforzata e ascoltata all’interno del Consiglio”, ha detto, aggiungendo che in questo modo anche altri Paesi, come il Kazakhstan, potranno giocare un ruolo nel mantenimento della pace e della sicurezza globale. (Was)