Onu: Biden al ricevimento con i leader, abbiamo la responsabilità di affrontare le sfide globali

- Il mondo sta attraversando un momento caratterizzato da forte agitazione, e le Nazioni Unite “hanno la responsabilità di affrontare con efficacia le sfide globali”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando al ricevimento organizzato al Metropolitan Museum of Art insieme ai leader presenti a New York in occasione dell’Assemblea generale dell’Onu. Durante il suo discorso, Biden ha fatto riferimento al “brutale e sfrontato” attacco della Russia nei confronti dell’Ucraina e ad alcune tra le sfide globali più pressanti, come il cambiamento climatico. “Stasera, il mio messaggio è semplice: grazie, e continuate così”, ha concluso. (Was)