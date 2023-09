Giappone: esportazioni verso la Cina crollano dell'11 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni del Giappone verso la Cina sono crollate dell'11 per cento su base annua ad agosto, secondo i dati preliminari pubblicati oggi dal ministero delle Finanze giapponese. Il calo conferma una tendenza in atto da otto mesi, e riflette il blocco alle importazioni di prodotti ittici giapponesi decretato dalla Cina proprio il mese scorso in risposta all'avvio delle operazioni di scarico delle acque di Fukushima. I dati preliminari di Tokyo certificano anche un calo delle esportazioni giapponesi nel loro complesso, che ad agosto sono ammontante a 7.990 miliardi di yen (54 miliardi di dollari), lo 0,8 per cento in meno rispetto allo steso mese dello scorso anno. Le importazioni hanno registrato una contrazione del 17,8 per cento a 8.920 miliardi di yen, risultando in un deficit mensile della bilancia commerciale di 930 miliardi di yen. Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate del 5,1 per cento, e quelle verso l'Unione europea del 12,7 per cento. (Git)