Onu: Tajani a colloquio con omologo turco Fidan

- Il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato oggi l’omologo della Turchia, Hakan Fidan, a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in corso a New York. Nel corso del bilaterale, scrive Tajani in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X, "abbiamo concordato sulla necessità di rafforzare il partenariato strategico bilaterale con iniziative contro i trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo". Il titolare della Farnesina ha quindi espresso apprezzamento per "l'impegno turco sul rinnovo dell'accordo per l'export del grano sul Mar Nero". (Com)