Migranti: Meloni, non permetterò che Italia diventi il campo profughi d’Europa

- Il problema dei flussi migratori non si può chiudere in Italia, e se qualcuno in Europa la pensa così si sbaglia. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a New York. “Non permetterò che l’Italia diventi in campo profughi dell’Europa”, ha detto, aggiungendo che “se anche al governo ci fossero persone con una visione immigrazionista, come chi mi ha preceduta, il problema non si risolve”. L’unico modo, ha aggiunto, è “dichiarare guerra ai trafficanti, con il sostegno del sistema multilaterale e delle nazioni che non accettano di farsi ricattare da organizzazioni criminali”. Sarà fondamentale, ha continuato, un “lavoro molto serio in Africa: un continente che sta vivendo una condizione molto difficile, sulla quale l’atteggiamento non è stato sempre giusto”. (Was)