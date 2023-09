Ucraina: ministri Esteri G7, sostegno a Kiev "per tutto il tempo necessario" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a condannare le elezioni "farsa" celebrate "nei territori illegalmente occupati dell'Ucraina", i ministri hanno anche censurato le azioni di Mosca che hanno "messo in pericolo l’accesso al cibo e all’energia in tutto il mondo". Una ferma condanna è stata espressa verso gli "attacchi ingiustificati e intensificati della Russia contro i porti ucraini e le infrastrutture cerealicole nel Mar Nero e nel Danubio". I Paesi del G7 denunciano anche la "irresponsabile retorica nucleare" spesa dalla Russia, definendo "inaccettabili" le minacce "di schierare armi nucleari in Bielorussia. "Qualsiasi utilizzo di armi chimiche, biologiche o nucleari da parte della Russia avrebbe gravi conseguenze. I membri del G7 hanno espresso grave preoccupazione per il sequestro da parte della Russia e la continua militarizzazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Hanno esortato tutti i paesi a sostenere gli sforzi dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) per contribuire a rafforzare la sicurezza nucleare in Ucraina". (segue) (Was)