Cina: G7, impegno per continuare a esprimere "preoccupazioni" direttamente a Pechino

- I Paesi membri del G7 continueranno a trasmettere "apertamente" le proprie preoccupazioni "direttamente" alla Cina, pur mantenendo la disponibilità a collaborare con Pechino "sulle sfide globali e sulle aree di interesse comune". È quanto si legge nel comunicato finale della riunione dei ministri degli Esteri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e l'Alto rappresentante dell'Unione europea, tenuta oggi a New York. I firmatari "continuano a essere pronti a costruire relazioni costruttive e stabili con la Cina", chiedendo a Pechino un analogo impegno a collaborare su temi di rilevanza globale. Al fine di consentire "relazioni economiche sostenibili con la Cina e rafforzare il sistema commerciale internazionale, i paesi del G7 continueranno a spingere per garantire condizioni di parità per i loro lavoratori e le loro aziende". I firmatari continuano peraltro ad essere "seriamente preoccupati per la situazione nel Mar Cinese Orientale e Meridionale", opponendosi con fermezza "a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo con la forza o la coercizione". La dichiarazione mette in rilievo "l’importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan come indispensabili per la sicurezza e la prosperità nella comunità internazionale, e hanno chiesto la risoluzione pacifica delle questioni che attraversano lo Stretto". I Paesi del G7 sono anche tornati a chiedere alla Cina, di "esercitare pressioni sulla Russia affinché interrompa la sua aggressione militare e ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe dall’Ucraina". (Was)