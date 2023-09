Onu: presidente kazakho, mancato rispetto norme internazionali può portare al punto di non ritorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’umanità sta affrontando “cambiamenti enormi” in questo momento storico, e si sta apprestando ad entrare in un nuovo periodo di confronto geopolitico. Lo ha detto il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, parlando davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “L’essenza di questa minaccia deriva dalla progressiva erosione dei principi fondamentali del diritto internazionale, che sono alla base dello statuto delle Nazioni Unite: tutto questo mette sotto stress il sistema delle relazioni internazionali, e aumenta il rischio di conflitti”, ha detto, aggiungendo che il mancato rispetto dei principi giuridici internazionali “rischia di portarci al punto di non ritorno”. Questa situazione, ha spiegato, indebolisce le catene globali di approvvigionamento, accelera la crescita dell’inflazione e peggiora l’insicurezza alimentare che sta caratterizzando molti Paesi. (Was)