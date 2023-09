Onu: presidente kazakho, inaccettabili gli atti di vandalismo contro i testi sacri e le religioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo interreligioso è fondamentale per promuovere la cultura della pace. Lo ha detto il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, parlando davanti all’Assemblea generale dell’Onu a New York. “Siamo molto preoccupati per le recenti mancanze di rispetto nei confronti dei libri sacri, nei confronti dell’Islam e di qualsiasi altra religione: azioni del genere non possono essere percepite come forme di libertà di espressione”, ha detto, aggiungendo che “tutti i libri sacri, incluso il Corano, devono essere protetti da atti di vandalismo”. La cultura della pace, ha concluso, può essere basata solo su principi di unità nella diversità e di rispetto reciproco. (Was)