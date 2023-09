Onu: Biden incontra leader centrasiatici, momento storico, stiamo portando la cooperazione al livello successivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra gli Stati Uniti e i Paesi dell’Asia centrale si basa sul reciproco impegno a sostegno dei principi internazionali di sovranità, indipendenza e integrità territoriale. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un incontro con gli omologhi di Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan e Kirghizistan, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “Questo è un momento storico: stiamo portando la nostra cooperazione al livello successivo”, ha detto, aggiungendo che i Paesi presenti stanno rafforzando la collaborazione nel campo della lotta al terrorismo e per quanto riguarda il sostegno finanziario statunitense alla sicurezza dell’Asia centrale. “Stiamo rafforzando il nostro legame economico sul piano regionale, istituendo una piattaforma di business tesa ad aumentare i contatti diplomatici e i collegamenti tra i rispettivi settori privati: in aggiunta, stiamo discutendo un rafforzamento della cooperazione nei campi dei minerali rari, della sicurezza energetica e delle catene di approvvigionamento”, ha detto. (Was)