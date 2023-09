Infanzia: Chinnici, su sfide digitali necessaria risposta coordinata e congiunta a livello globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un mondo altamente interconnesso, le sfide poste dal mondo digitale non conoscono confini: nessuno può risolvere tutto da solo, ed è necessaria una risposta coordinata e congiunta. Lo ha affermato la parlamentare europea Caterina Chinnici, intervenendo all'evento "Diritti dei minori nell'ambiente digitale", tenuto a New York a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ospitato dalla Missione italiana. "Il mondo digitale offre un'enorme quantità di opportunità per bambini e giovani, ma allo stesso tempo pone sfide immense che possono compromettere il pieno godimento dei loro diritti, tra cui lo sfruttamento e l'abuso sessuale, la violazione della privacy, il cyberbullismo e la priorità dei profitti rispetto alla sicurezza e alla protezione dei minori", ha rilevato Chinnici. In questo contesto, l'Ue "è stata in prima linea nel promuovere i diritti dei minori nel mondo digitale con atti legislativi innovativi — come la legge sui servizi digitali, la legge sull'intelligenza artificiale e il regolamento per prevenire e combattere gli abusi sessuali su minori, tra gli altri — e documenti programmatici storici, come la prima strategia in assoluto per i diritti dei minori e il Better Internet for Kids Plus", ha ricordato l'europarlamentare. "Come Intergruppo per i diritti dei minori abbiamo anche avviato una serie di risoluzioni del Parlamento europeo che hanno spianato la strada alle strategie e alla legislazione dell'Ue", ha aggiunto. (Res)