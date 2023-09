Infanzia: Chinnici, per tutela minori in ambito digitale fondamentale cooperazione con industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tutela dei minori in ambito digitale è fondamentale la cooperazione con l'industria, in linea con l'approccio adottato in Europa: "è importante che i fornitori di servizi online assumano la loro parte di responsabilità, dato che a livello globale, un utente su tre di Internet è un bambino". Lo ha affermato la parlamentare europea Caterina Chinnici, intervenendo all'evento "Diritti dei minori nell'ambiente digitale", tenuto a New York a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ospitato dalla Missione italiana. "I legislatori e i responsabili politici a tutti i livelli si trovano in una posizione unica e privilegiata per avviare il cambiamento legislativo per far progredire i diritti dei minori", ha rilevato Chinnici, secondo cui, "sia che la soluzione si basi sulla legislazione o sulle azioni dell’industria con strumenti di safety-by-design, è importante creare una piattaforma adeguata in cui noi, legislatori di tutto il mondo, coordiniamo e condividiamo le migliori pratiche per trovare un terreno comune che regolerà questo spazio in modo uniforme". La legislazione "è un buon passo nella giusta direzione, ma deve essere accompagnata da un cambiamento culturale e da un maggior numero di programmi di intervento per promuovere la prevenzione", ha osservato Chinnici, aggiungendo che "anche i genitori e le famiglie vanno aiutati a fare di più per i loro figli e a capire quelli che sono i rischi che si insidiano in rete". (Res)