Onu: Biden apre il ricevimento con i leader al Met, assente Giorgia Meloni

- Ha preso il via questa sera il tradizionale ricevimento organizzato dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a New York, insieme ai leader che partecipano all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. L’evento quest’anno si tiene al Met, il Metropolitan Museum of Art, sulla Fifth Avenue. Assente, insieme ad altri leader, anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che non ha preso parte all’evento. La premier ha partecipato martedì 19 settembre alla sessione di apertura dell’Assemblea generale, per poi recarsi nel pomeriggio a Columbus Circle, dove ha deposto una corona di fiori al monumento dedicato a Cristoforo Colombo. Nel suo intervento di apertura al ricevimento, Biden ha affermato che il mondo sta attraversando un momento di “forte scompiglio”, e che le Nazioni Unite hanno la responsabilità di affrontare e gestire con efficacia le sfide globali. (Was)