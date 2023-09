Karabakh: "Tass", giovedì possibile riunione straordinaria Consiglio sicurezza Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe riunirsi giovedì 21 settembre per esaminare la situazione nel Karabakh. Lo riferisce l'agenzia russa "Tass" citando fonti presso l'Onu. "La riunione dovrebbe svolgersi giovedì, nel pomeriggio, ora di New York", ha detto la fonte. In precedenza, al termine del colloquio avuto con il presidente della Francia, Emmanuel Macron, il primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan, aveva dato conto dell'intenzione di Parigi di voler convocare una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza. (Rum)