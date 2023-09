Onu: ministri Esteri G7 ribadiscono impegno comune contro minacce a pace internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G7 ribadiscono "forte unità" per affrontare le "minacce alla pace e alla sicurezza internazionali", opponendosi a qualsiasi "tentativo unilaterale" di alterare i limiti territoriali con "la forza o la coercizione", in qualsiasi parte del mondo. È quanto si legge nel comunicato finale della riunione dei ministri degli Esteri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e l'Alto rappresentante dell'Unione europea, tenuta oggi a New York. I firmatari si sono anche "impegnati a collaborare con tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite per rafforzare il ruolo del Segretario generale delle Nazioni Unite e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite", e "rinnovato l’impegno a favore della riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite" (Unsc). I ministri del G7 hanno tra le altre cose "riaffermato il loro sostegno all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Oss). (Was)