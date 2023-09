Onu: Biden incontra leader centrasiatici, focus su sicurezza regionale e cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato gli omologhi di Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan e Kirghizistan, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso una serie di temi strategici, come la cooperazione nel campo della sicurezza, la collaborazione sul piano commerciale e finanziario, il rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale sul piano regionale, e le riforme da portare avanti a garanzia dello stato di diritto. “Il presidente ha ringraziato le sue controparti per la collaborazione mostrata sul piano della sicurezza regionale, impegnandosi a rafforzarla ulteriormente nei campi della sicurezza dei confini e della lotta al terrorismo”, si legge nella nota della Casa Bianca. I leader, inoltre, hanno parlato delle opportunità per rafforzare la cooperazione sul piano commerciale, dedicando particolare attenzione ai legami tra le aziende e il settore privato dei rispettivi Paesi. (Was)