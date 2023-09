Migranti: analisti su “Der Tagesspiegel”, a Lampedusa una messa in scena del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lampedusa non è teatro di una “invasione di migranti”: si tratta, invece, di una “messa in scena” del governo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sull'isola è in corso “un problema logistico” nell'accoglienza dei profughi, ma la destra populista sfrutta le loro immagini per suscitare la paura dell'immigrazione. È il parere di “diversi esperti”, raccolti dal quotidiano tedesco “Der Tagesspiegel”. Da gennaio, sono arrivati in Italia circa 130 mila profughi, pari a quasi il doppio rispetto all’intero 2022. Pierre Henry, presidente dell'associazione France Fraternités, mette queste cifre in prospettiva ed evidenzia come nello scorso anno, “senza che nessuno lamentasse un'invasione di migranti”, l'Europa ha accolto in tre mesi quattro milioni di ucraini che fuggivano dalla guerra mossa dalla Russia. Ora, ha aggiunto Henry, di fronte alla situazione a Lampedusa dove sono arrivate “un paio di migliaia” di migranti dall'Africa settentrionale, “si parla di inondazione”. Per il presidente di France Fraternités, “è assurdo” e non è possibile alcun paragone con la crisi dei rifugiati del 2015, quando 850 profughi soprattutto dalla Siria raggiunsero la Grecia. (segue) (Geb)