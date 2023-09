Migranti: analisti su “Der Tagesspiegel”, a Lampedusa una messa in scena del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la geografa Camille Schmoll, a Lampedusa “non vi è alcuna inondazione” di migranti perché ve ne sono giunti “pochissimi” in relazione a quelli nei “principali Paesi di accoglienza nel mondo”, come la Turchia che ospita 3,6 milioni di rifugiati. Per Schmoll, “l'attenzione si concentra su Lampedusa perché le immagini sono impressionanti” e perché il centro di accoglienza sull'isola è “sovraffollato”, come in più occasioni i passato. La geografa accusa quindi il governo di provocare “deliberatamente” questo sovraffollamento, così da renderlo permanente e trasformarlo in una crisi. Un'analoga opinione è espressa da Henry, secondo cui l'emergenza a Lampedusa è “una messa in scena” delle autorità italiane. Per il ricercatore Matthieu Tardis, a Lampedusa si assiste a “un problema logistico”: se “le poche migliaia” di migranti nel centro di accoglienza venissero trasferite in Italia, non vi sarebbe “alcuna polemica”. Pertanto, ha infine sottolineato Tardis, sull'isola “abbiamo a che fare con una strumentalizzazione politica”. (Geb)