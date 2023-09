Pd: Conte, servono percorsi chiari e trasparenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io non voglio assolutamente, nell'interesse della mia forza politica ma soprattutto per rispetto degli italiani, fare incontri di vertice laddove invece vanno fatti percorsi chiari e trasparenti”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a “Cinque minuti” in onda stasera su Rai Uno. “Noi stiamo facendo delle battaglie trasparenti. Prendiamo impegni trasparenti e li manteniamo”, ha spiegato. “Se ci sono punti di dissenso con il Pd, io lo voglio dire. Per esempio, noi siamo per una terza via sull'immigrazione: il Pd è per l'accoglienza indiscriminata? Secondo noi non è possibile", come "non è possibile il blocco navale”.(Rin)