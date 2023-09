Russia: ambasciata ad Erevan chiede intervento autorità armene per liberare sede diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale dell'ambasciata russa ad Erevan ha chiesto alle autorità armene di intervenire per liberare l'area circostante la sede diplomatica "completamente bloccata" dai manifestanti. Rispondendo agli "appelli alla protesta circolati su internet", si legge in una nota recapitata al ministero degli Esteri dell'Armenia e citata dall'agenzia russa "Tass", "la missione diplomatica è stata bloccata, prima in modo parziale e poi completamente. Il normale funzionamento è ancora impossibile. Siamo in contatto con le autorità competenti della Repubblica di Armenia", recita ancora la nota dando conto della richiesta di "dottare misure per ripristinare il normale funzionamento dell'ambasciata in conformità con gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche". Secondo quanto riferiva l’agenzia “Armenpress”, i manifestanti hanno chiesto a Mosca di “fermare l’aggressione dell’Azerbaigian” in riferimento all’operazione militare scattata oggi in Nagorno-Karabakh. I partecipanti all'azione spontanea hanno bloccato gli ingressi dell'ambasciata, non permettendo l'uscita dei dipendenti finché la loro richiesta non sarà soddisfatta. All'altoparlante hanno chiesto espressamente alla Federazione Russa e alle forze di pace russe presenti in quel territorio di agire per fermare le azioni militari di Baku. (Rum)