Nagorno-Karabakh: Tajani incontra omologhi di Armenia e Azerbaigian, Baku cessi subito azione militare

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha incontrato gli omologhi di Armenia e Azerbaigian, Ararat Mirzoyan e Jeyhun Bayramov, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Lo riferisce la Farnesina in una nota. “Ho voluto incontrare oggi i due ministri, alla luce delle tensioni delle ultime ore: ho invitato l’Azerbaigian a cessare immediatamente l’azione militare”, ha detto, sottolineando la necessità di tornare ad un dialogo costruttivo per trovare una soluzione diplomatica al conflitto del Nagorno-Karabakh. “Ai due ministri ho offerto la mediazione di Roma, proponendo anche di valutare il modello di successo dell’Alto Adige”, ha aggiunto. (segue) (Was)