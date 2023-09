Africa: Meloni, memorandum con Tunisia è modello utilizzabile anche con altri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il memorandum sui migranti tra Unione europea e Tunisia continua ad essere la soluzione più sensata per la crisi in corso nel Paese. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a New York. “Intanto è fondamentale mandare avanti il memorandum con la Tunisia, che nonostante i tentativi della sinistra europea di minare un lavoro lungo e delicato, spesso senza nemmeno farlo a viso aperto, continua ad essere la soluzione più sensata”, ha detto, ricordando che la Commissione europea ha detto che il memorandum “può essere un modello da utilizzare anche con altri Paesi, e io sono d’accordo”. Intanto, ha concluso, bisogna “chiuderlo e fare arrivare le risorse: dopodiché, si potrà utilizzare lo stesso schema anche con gli altri Paesi del Nord Africa”. (Was)