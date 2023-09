Karabakh: assistente presidenziale Azerbaigian, non prendiamo di mira i civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian non prende di mira i civili nelle operazioni in Karabakh. Lo ha scritto su X (ex Twitter) l’assistente della presidenza azerbaigiana, Hikmet Hajiyev. "(Ecco) un avamposto militare fortificato delle forze armene in Karabakh con una linea di trincee scavate. Nonostante fosse un obiettivo militare legittimo, l'operazione è stata interrotta a causa della presenza di civili e veicoli nelle vicinanze. L'Azerbaigian non prende di mira i civili!" ha osservato Hajiyev mostrando le immagini di alcune trincee scavate. Il portavoce del ministero della Difesa azerbaigiano ha dichiarato oggi in un punto stampa che "le misure antiterrorismo locali portate avanti dalle forze armate della Repubblica dell'Azerbaigian nella regione del Karabakh continuano con successo”. Durante le operazioni, ha aggiunto, più di 60 postazioni di combattimento delle unità delle forze armate armene sono passate sotto il controllo azerbaigiano. Sono stati inoltre neutralizzati, ha proseguito, circa 20 veicoli corazzati, 40 pezzi di artiglieria, 30 mortai, 2 sistemi missilistici antiaerei. Il portavoce ha infine smentito che siano stati presi di mira obiettivi civili. “L’intenzione qui è quella di minare l’efficacia del nostro esercito e di creare una falsa percezione delle operazioni antiterrorismo locali nella comunità internazionale”, ha concluso.(Rum)