Ucraina: Zelensky, stiamo lavorando per la sicurezza alimentare globale, spero che Onu si unisca a noi

- Il ritorno dei prodotti alimentari ucraini sul mercato internazionale è fondamentale. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “Anche ora, dopo che la Russia ha bloccato l’accordo sul grano ucraino, stiamo lavorando per garantire la sicurezza alimentare globale: e spero che molti di voi si uniranno a noi in questo sforzo”, ha detto. (Was)