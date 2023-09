Ucraina: Zelensky, Russia sfrutta energia e le centrali nucleari come se fossero armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta sfruttando l’energia come un’arma nella guerra in Ucraina, utilizzando il petrolio e il gas per indebolire i Paesi. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “E ora, questa minaccia è diventata ancora più grande, perché stanno sfruttando come un’arma anche l’energia nucleare: guardate cosa hanno fatto alla centrale di Zaporizhzhia, bombardata e occupata”, ha detto, aggiungendo che l’architettura di sicurezza globale non offre alcuna soluzione ad una minaccia così grande come quella delle radiazioni. (Was)