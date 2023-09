Lazio: istituire fattore famiglia, associazioni ascoltate in commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio è al lavoro per l'istituzione del fattore famiglia. La commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Alessia Savo di Fd’I ha tenuto oggi pomeriggio la prima delle tre audizioni sulla proposta di legge, che vede come prima firmataria la consigliera di Fd'I Laura Corrotti. La proposta di Legge si legge nella relazione, ha lo scopo di rispondere a diverse problematiche e lo strumento del “fattore famiglia” consente alla Regione di migliorare l’equità familiare dei propri interventi, ispirandosi al principio di “equità orizzontale”, individuando e premiando con migliore precisione e giustizia le famiglie con maggiori carichi familiari, segnando un vero e proprio salto culturale nel sistema di valutazione della capacità contributiva dei cittadini invocato in Italia anche dalle maggiori associazioni familiari, per realizzare uno strumento fiscale che renda giustizia alle famiglie e ai cittadini. Ad essere ascoltati in commissione: Matteo Rizzolli dell’associazione nazionale Famiglie numerose; Matteo Fraioli di Pro Vita & famiglia; Pietro Varesi dell'associazione Family day; Elisabetta Gavasci Scala Moige Movimento Italiano Genitori; Vincenzo Miri dell’associazione Rete lenford – avvocatura per i diritti Lgbti+ e delegato dell’associazione famiglie Arcobaleno. “Siamo felici che si inizi a mettere al centro la famiglia”, ha affermato Matteo Fraioli. “Attualmente registriamo una inerzia verso la differenziazione della tassazione tra nuclei familiari tanto da penalizzare quelli monoreddito e più numerose”, ha sostenuto Elisabetta Gavasci Scala. (segue) (Rer)