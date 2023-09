Karabakh: fonti armene, 138 feriti di cui 29 civili a seguito degli scontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli ultimi dati ricevuti dalle strutture mediche del Nagorno-Karabakh, alle 19.00 (le 21 ora locale) si contavano 138 feriti a seguito degli scontri militari in atto. Lo riferisce l’agenzia armena “Armenpress”, precisando che 29 di questi sono civili. In particolare, proseguono le fonti armene, si contano 112 feriti nel centro medico di Stepanakert, 11 nell'ospedale pediatrico e 15 nell'ospedale regionale di Martakert. Le vittime sono 25, di cui 2 civili secondo i dati dell'Ufficio di medicina forense. La repubblica del Nagorno-Karabakh è de facto uno Stato a riconoscimento limitato, autoproclamatosi indipendente dall'Azerbaigian e riconosciuto solo da tre Stati non appartenenti all'Onu. A seguito della guerra del Nagorno-Karabakh del 2020, buona parte dell’autoproclamata repubblica è finita sotto il controllo dell'Azerbaigian. Il suo territorio è interamente circondato dall'Azerbaigian eccezion fatta per lo stretto collegamento garantito dal Corridoio di Lachin che lo unisce all'Armenia e che si trova sotto vigilanza delle forze di peacekeeping russe.(Rum)