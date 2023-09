Difesa: in corso discussioni tra Usa e Arabia Saudita per un accordo per la reciproca sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Stati Uniti e Arabia Saudita stanno discutendo un accordo di reciproca difesa simile a quelli che Washington ha già siglato con alleati come il Giappone o la Corea del Sud. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che l’iniziativa rientrerebbe nello sforzo diplomatico che l’amministrazione Biden sta portando avanti per normalizzare i rapporti tra Arabia Saudita e Israele. L’accordo prevede il sostegno militare in caso di attacchi contro il territorio saudita, o contro le forze dei due Paesi che si trovano nella regione. Una intesa per la reciproca difesa, hanno aggiunto, rappresenterebbe un punto focale per il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, nel quadro delle sue discussioni con gli Stati Uniti in merito alla normalizzazione delle relazioni con Israele. Un accordo del genere, infatti, rappresenterebbe un importante deterrente contro eventuali azioni destabilizzanti da parte dell’Iran. Inoltre, secondo le fonti, le autorità di Riad avrebbero chiesto a Washington di aiutare l’Arabia Saudita nello sviluppo di un programma nucleare a scopi civili. (Was)