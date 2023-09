© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE– L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa alla cerimonia di commemorazione del 153esimo anniversario della Breccia di Porta Pia. Roma, monumento alla Presa di Roma, corso d'Italia, di fronte al Cinema Europa (ore 10)- L'assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, partecipa all'inaugurazione della strada scolastica tra la Scuola primaria G.G. Belli e la scuola Pistelli, organizzata dal Municipio Roma I centro. All'evento sono presenti la presidente del Municipio I centro, Lorenza Bonaccorsi, l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè, il presidente della Commissione Mobilità del Campidoglio, Giovanni Zannola. Roma, via Col di Lana (ore 12)– L'assessore alla Cultura Miguel Gotor, assiste alla lectio magistralis "La storia non è magistra di niente che ci riguardi. Eugenio Montale e la politica". Roma, the Dome, Campus Luiss, viale Romania 32 (ore 18) (segue) (Rer)