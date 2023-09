© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L’assessore ai Servizi sociali, alla disabilità, al terzo settore, ai servizi alla persona, Massimiliano Maselli, partecipa al convegno “Agorà Alzheimer: Come si possono classificare le demenze. Quale futuro per pazienti e caregivers”, in occasione della XXX giornata mondiale dell’Alzheimer. Roma, Camera dei Deputati, sala del Refettorio (ore 9:30) (segue) (Rer)