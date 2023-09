Usa: no profit fa causa all’Accademia militare di West Point, non si può considerare etnia nei processi di ammissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione senza scopo di lucro statunitense Students for Fair Admissions ha fatto causa all’Accademia militare di West Point, affermando che una sentenza della Corte suprema, in base alla quale le università non possono considerare fattori come l’etnia o la razza dei candidati nei processi di ammissione, deve essere applicata anche alle accademie militari. Nella causa depositata presso un tribunale del distretto giudiziario meridionale di New York, l’organizzazione ha affermato che l’accademia “ha quasi sempre valutato i candidati in base al merito e agli obiettivi che hanno raggiunto durante la loro carriera”, ma che ciò sarebbe cambiato negli ultimi anni. “L’accademia si sta concentrando sempre di più sulla razza dei candidati”, si legge nel documento, in cui l’istituzione viene accusata di avere violato il Quinto Emendamento. (Was)