Legge Bilancio: a palazzo Chigi il network di area cattolica “Ditelo sui tetti”

- Si è tenuto oggi a Palazzo Chigi un incontro tra il Governo e il network “Ditelo sui tetti”, che riunisce circa cento associazioni di area cattolica, guidato dall’avv. Domenico Menorello. Per l’esecutivo erano presenti i Ministri dell’Economia e finanze Giancarlo Giorgetti, con il Vice Ministro Maurizio Leo, del Lavoro e politiche sociali Marina Elvira Calderone, con il Vice Ministro Maria Teresa Bellucci, dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, della Famiglia Eugenia Roccella, della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano. Il confronto ha avuto per oggetto, fra l’altro, le misure per la famiglia e la natalità in vista della Legge di bilancio 2024. “Un incontro che conferma l’attenzione dell’Esecutivo per le sensibilità sociali, in particolare per quelle che giungono dai settori e dalle categorie più fragili. (segue) (Rin)