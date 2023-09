Legge Bilancio: a palazzo Chigi il network di area cattolica “Ditelo sui tetti” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Legge di bilancio 2024, come già la precedente, terrà conto di tali istanze nel massimo possibile consentito dalla compatibilità con le risorse disponibili”, ha dichiarato il Sottosegretario Mantovano. “Ditelo sui tetti” ha auspicato che le scelte di bilancio accolgano riforme e interventi sulla popolazione anziana, mantenendo il baricentro sulla “persona” quale portatrice di un valore assoluto in ogni circostanza, senza eccezione alcuna. Tra le priorità che il network ha evidenziato in tale scenario, riassunte in “dieci canoni”, la natalità, un migliore rapporto fra maternità e lavoro, il sostegno alle famiglie, in particolare le più numerose e più povere, la tutela dei caregiver e della funzione di cura familiare, le cure palliative e l’assistenza per i più deboli come antidoto alla “cultura dello scarto”, una maggior equità dell’Isee, agevolazioni fiscali per il terzo settore e la libertà di scelta educativa. (Rin)